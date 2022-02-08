В парламенте Японии выразили солидарность с Украиной

Палата представителей Японии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, выражающую солидарность с Украиной, а также поддержку ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сообщает Kyodo News.

В утвержденных документах говорится, что Токио серьезно обеспокоен ситуацией на Украине и надеется на стабильность в этой стране и регионе. Кроме того, палата представителей призвала японское правительство «сделать все возможное, чтобы снизить напряженность на Украине и скорее установить мир».

Также в Kyodo сообщили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время виртуального разговора с президентом США Джо Байденом выразил готовность принять «решительные меры в ответ на любое нападение» на украинскую территорию со стороны России.

25 января правительство Японии призвало своих граждан, находящихся на Украине, срочно покинуть страну. Касательно эвакуации посольства Японии на Украине было принято решение действовать исходя из обстановки в регионе.