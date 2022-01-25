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Япония призвала своих граждан срочно покинуть Украину

Кабмин Японии: призываем находящихся на Украине соотечественников срочно покинуть страну
Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно. Фото: AFLO / globallookpress.com

Правительство Японии призвало своих граждан, находящихся на Украине, срочно покинуть страну. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает Sankei.

«Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством [Японии], мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», — подчеркнул Мацуно.

Ранее МИД Японии повысило уровень опасности поездок на Украину и призвало граждан отказаться от путешествия в страну. В министерстве уверены, что несмотря на дипломатические усилия сторон, «ситуация может неожиданно измениться». Ведомство рекомендовало запасаться водой и провиантом в случае, если отсутствует возможность уехать из страны.

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Анжелика Бережная
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