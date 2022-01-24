МИД Японии повысил уровень опасности поездок в Украину

МИД Японии повысило уровень опасности поездок на Украину и призвало граждан отказаться от путешествия в страну. Об этом сообщается в опубликованном информационном бюллетене на сайте ведомства.

«В настоящее время в районе украинской границы растет напряженность на фоне усиления военного присутствия России. В данных условиях, несмотря на то что заинтересованные стороны продолжают дипломатические усилия, ситуация может неожиданно измениться. По этой причине повышается уровень опасности путешествий, рекомендуется отменить поездку», — говорится в сообщении МИД.

МИД порекомендовало воспользоваться коммерческими рейсами для того, чтобы незамедлительно покинуть территорию Украины. Ведомство рекомендовало запасаться водой и провиантом в случае, если отсутствует возможность уехать из страны.

Ранее стало известно, что правительство Японии начало изучать вопрос о необходимости эвакуации граждан страны, находящихся в настоящее время на Украине. По информации японского МИД, на украинской территории проживают как минимум 250 японских граждан, включая сотрудников посольства и их родственников.

22 января Госдеп США распорядился 24 января начать эвакуацию с Украины американских дипломатов и их семей. Такому же примеру последовала Германия и Австралия.