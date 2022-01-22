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Госдеп США распорядился начать эвакуацию семей дипломатов из Украины

Госдеп распорядился с 24 января эвакуировать семьи американских дипломатов на Украине

Фото: Shutterstock

Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей американских дипломатов на Украине. Об этом в субботу, 22 января, сообщает РИА Новости.

«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник», — цитирует агентство сообщение одного из журналистов FoxNews, который заявил, что данную информацию ему предоставили официальные лица.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть территорию Украины.

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21 января Bloomberg передал, что Госдеп рассматривает возможность эвакуировать из Украины членов семей дипломатов. Техническому персоналу дипмиссий предложат вернуться в Штаты в добровольном порядке. Публично планируется объявить об этом в течение нескольких дней.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.

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София Сарджвеладзе
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