Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины

Kyodo: правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан из Украины

Фото: Koji Sasahara / AP

Правительство Японии начало изучать вопрос о необходимости эвакуации граждан страны, находящихся в настоящее время на Украине. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что ситуация на Украине меняется стремительно, поэтому Токио прорабатывает возможность вывоза граждан, как это делают США. По информации японского МИД, на украинской территории проживают как минимум 250 японских граждан, включая сотрудников посольства и их родственников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»
Популярный телеведущий рассказал о похудении на 10 килограммов ради съемок
Ковальчук рассказал о попытках Овечкина поехать на Олимпиаду-2022
Полиция задержала пьяного актера фильма «Троя»
В доме советника главы российского региона прошли обыски
В ДНР сообщили о подготовке Киева к наступлению в Донбассе
Госсекретарь США и главы МИД ЕС обсудят «угрозу войны» между Россией и Украиной
Япония начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины
Австрия заявила о планах эвакуировать персонал посольства с Украины
Названа цель эвакуации американских дипломатов с Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter