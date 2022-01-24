Япония начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины

Правительство Японии начало изучать вопрос о необходимости эвакуации граждан страны, находящихся в настоящее время на Украине. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что ситуация на Украине меняется стремительно, поэтому Токио прорабатывает возможность вывоза граждан, как это делают США. По информации японского МИД, на украинской территории проживают как минимум 250 японских граждан, включая сотрудников посольства и их родственников.