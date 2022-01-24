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Австрия заявила о планах эвакуировать персонал посольства с Украины

Глава МИД Австрии Шалленберг: у нас есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве

Фото: страница Österreichische Botschaft Kiew / Austrian Embassy in Kyiv на Facebook

Австрия планирует эвакуировать персонал посольства страны с Украины на фоне напряжения ситуации на границе с Россией. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что соответствующие планы разрабатываются, но пока не реализуются, так как было решено продолжить наблюдение за обстановкой в Киеве и Донбассе. «Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Великобритании начали эвакуировать часть своих сотрудников из посольства в Киеве из-за опасений российского вторжения в страну. При этом британские чиновники заявили, что конкретных угроз дипломатам не поступало.

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Екатерина Андреева
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