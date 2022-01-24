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Германия начала эвакуацию членов семей дипломатов из Украины

МИД ФРГ: семьи немецких дипломатов будут эвакуированы из Украины за счет государства

Фото: Shutterstock

Члены семей немецких дипломатов на Украине, которые желают покинуть страну, будут эвакуированы за счет государства. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителя МИД ФРГ.

Германия начала разработку плана по эвакуации семей дипломатов 22 января, и теперь приводит его в действие на фоне ухудшающейся обстановки на границе России и Украины.

22 января Госдеп США распорядился начать эвакуацию американских дипломатов и их семей на Украине 24 января. Такому же примеру последовала Австралия, которая собирается эвакуировать 1400 человек.

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Правительство Японии также начало разработку плана о возможной эвакуации граждан страны, находящихся в настоящее время на Украине. Японские власти подчеркнули, что ситуация на территории страны меняется стремительно, поэтому Токио прорабатывает возможность вывоза граждан, как это делают США и Австралия.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российской агрессии на Украину. Кремль отрицает наличие подобных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.

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Дмитрий Сотак
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