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Германия начала работу над планом эвакуации семей дипломатов из Украины

Bild: МИД Германии работает над планом вывоза родственников дипломатов из Украины

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Германии начало работу над планом эвакуации семей дипломатов из Украины. Об этом в субботу, 22 января, сообщает Bild.

Родственников сотрудников посольства планируется вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Ранее стало известно, что Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей американских дипломатов на Украине.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.

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Алевтина Запольская
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