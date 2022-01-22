Германия начала работу над планом эвакуации семей дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Германии начало работу над планом эвакуации семей дипломатов из Украины. Об этом в субботу, 22 января, сообщает Bild.

Родственников сотрудников посольства планируется вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Ранее стало известно, что Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей американских дипломатов на Украине.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.