Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

Власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева на фоне роста напряженности на российско-украинской границе. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

По информации издания, Канберра призвала австралийских граждан, находящихся на Украине, как можно скорее покинуть страну для их безопасности. Газета отмечает, что на украинской территории находятся около 1400 австралийцев, однако правительство страны пока не подтвердило эту информацию.

«Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте», — заявили в правительстве страны. Граждан также призвали воздержаться от поездок на Украину и отметили, что авиасообщение со страной может быть изменено.

Ранее стало известно, что правительство Японии начало изучать вопрос о необходимости эвакуации граждан страны, находящихся в настоящее время на Украине. Японские власти подчеркнули, что ситуация на Украине меняется стремительно, поэтому Токио прорабатывает возможность вывоза граждан, как это делают США.