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Норвегия призвала граждан покинуть Украину

МИД Норвегии посоветовал гражданам покинуть Украину из-за «непредсказуемой» ситуации

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Норвегии призвало граждан королевства покинуть Украину из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД не рекомендует гражданам Норвегии ездить на Украину с любой целью, а также просит находящихся в этой стране норвежцев покинуть ее», — говорится в сообщении. Норвежцам также посоветовали не находиться на территории России в пределах 250 километрах от украинской границы.

Помимо этого, МИД рекомендовал не посещать Белоруссию, за исключением Минска. Тем, кто находится в указанных зонах, предложили следить за ситуацией и обратиться в соответствующее ведомство для получения помощи с выездом.

Ранее с призывом к соотечественникам покинуть Украину выступили Япония, Нидерланды и Израиль. Южная Корея и вовсе запретила своим гражданам поездки в эту страну с 13 февраля.

Марина Совина
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