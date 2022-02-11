Норвегия призвала граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел (МИД) Норвегии призвало граждан королевства покинуть Украину из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД не рекомендует гражданам Норвегии ездить на Украину с любой целью, а также просит находящихся в этой стране норвежцев покинуть ее», — говорится в сообщении. Норвежцам также посоветовали не находиться на территории России в пределах 250 километрах от украинской границы.

Помимо этого, МИД рекомендовал не посещать Белоруссию, за исключением Минска. Тем, кто находится в указанных зонах, предложили следить за ситуацией и обратиться в соответствующее ведомство для получения помощи с выездом.

Ранее с призывом к соотечественникам покинуть Украину выступили Япония, Нидерланды и Израиль. Южная Корея и вовсе запретила своим гражданам поездки в эту страну с 13 февраля.