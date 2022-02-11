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Южная Корея запретила своим гражданам поездки на Украину

Власти Южной Кореи запретили гражданам поездки на Украину с 13 февраля из-за напряженности

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти Южной Кореи запретили своим гражданам поездки на Украину из-за роста напряженности на границе с Россией. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД страны, передает ТАСС.

«В связи с ситуацией вокруг Украины было решено ввести с 13 февраля в отношении всей территории Украины четвертую степень предупреждения об опасности поездок (запрет поездок)», — сказано в сообщении ведомства. В корейском МИД также призвали сограждан, находящихся на украинской территории, немедленно уехать на родину или в другие безопасные страны и пересмотреть свои планы на будущие поездки.

Ранее сообщалось, что посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол призвал сограждан как можно скорее покинуть Украину. Он подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну из-за угрозы безопасности. Соответствующий призыв к согражданам направили и власти Японии.

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Екатерина Андреева
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