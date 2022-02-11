Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Власти Израиля решили эвакуировать семьи дипломатов с Украины

МИД Израиля планирует эвакуировать семьи дипломатов с Украины

Фото: Jvºrgen Fromme / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press

Министерство иностранных дел Израиля планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба посольства страны в Twitter.

Такое решение принято в связи с обострением ситуации на Украине. Уточняется, что дипломатическое представительство продолжит свою работу. Также МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии посоветовали гражданам королевства покинуть Украину из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Соответствующий призыв к согражданам направили и власти Японии.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
В Госдуме предсказали подготовку крупного фейка относительно ситуации на Украине
Цена нефти Brent выросла до уровня октября 2014 года
Власти Израиля решили эвакуировать семьи дипломатов с Украины
Глава Минобороны Великобритании ответил Шойгу про напичкивание Киева оружием
Девять полицейских пострадали при стрельбе в США
В Подмосковье мать заперла малолетних детей в квартире без еды и воды
Норвегия призвала граждан покинуть Украину
Опубликовано первое полученное телескопом Джеймса Уэбба изображение
Будущая мать пожаловалась на тяжелую аллергию на собственного ребенка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.