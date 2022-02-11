Власти Израиля решили эвакуировать семьи дипломатов с Украины

Министерство иностранных дел Израиля планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба посольства страны в Twitter.

Такое решение принято в связи с обострением ситуации на Украине. Уточняется, что дипломатическое представительство продолжит свою работу. Также МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии посоветовали гражданам королевства покинуть Украину из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Соответствующий призыв к согражданам направили и власти Японии.