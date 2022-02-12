В МИД России назвали истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах «вторжения» России на Украину. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом Вашингтона для решения собственных проблем. «Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — добавила дипломат.

Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой Мария Захарова официальный представитель МД России

Сроки объявлены

11 февраля в Белом доме выразили уверенность, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине. По словам Салливана, в американской администрации уверены, что вторжение на Украину «может начаться в любой момент». Чиновник не стал комментировать подробности информации, полученной от разведки, однако отметил, что подобная атака может произойти во время Олимпиады.

В то же время помощник президента подчеркнул, что США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение о применении силы против Украины.

Позднее Bloomberg назвало дату «вторжения» России на Украину. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников американского агентства, речь идет о 15 февраля. Отмечается, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

На Смоленской площади обвинили страны Запада в ведении информационной атаки против Москвы. В МИД считают, что лидеры западных стран в сговоре со СМИ нагнетают напряженность вокруг ситуации на Украине, чтобы дискредитировать справедливые требования РФ по гарантиям безопасности. «По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», — написали в пресс-службе ведомства

Паникерство и истерия

Определение политики США, схожее с высказанным Захаровой, также дал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он назвал США паникерами и заявил, что российские войска все еще находятся на своей территории. «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникеров явно открылось второе дыхание», — оценил ситуацию дипломат. Зампостпред предложил США вторгнуться на Украину самим, ведь «кто-то же должен после такой паникерской кампании».

На фоне заявлений о вторжении на неожиданный шаг пошла Сербия. Президент страны Александар Вучич заявил, что Белград начал экстренно закупать продовольствие и нефтепродукты. «Когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит», — объяснил он. По его словам, у него голова взрывается от того, что надо найти не предусмотренные бюджетом деньги и решить вопрос закупки нефтепродуктов в крупных объемах. «Мы сегодня экстренно заказали десять миллионов килограммов соли, один миллион килограммов фасоли, столько же гороха. Возьмем 30 миллионов килограммов муки», — перечислил он.