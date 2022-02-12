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Зампостпред России в ООН прокомментировал «истерию» США о вторжении России

Зампостпред России в ООН оценил комментарий Салливана о скором нападении России на Украину

Фото: Erin Scott / Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывание заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о скором вторжении РФ на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

Полянский назвал США паникерами и заявил, что российские войска все еще находятся на своей территории. «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникеров явно открылось второе дыхание», — оценил ситуацию он. Зампостпред предложил США вторгнуться на Украину самим, ведь «кто-то же должен после такой паникерской кампании».

Ранее Салливан рассказал об уверенности Белого дома в скором вторжении РФ. В американской администрации считают, что нападение на Украину «может начаться в любой момент», в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Помощник президента США не стал раскрывать подробности информации, якобы полученной от разведки.

Марина Совина
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