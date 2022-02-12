Сербия начала закупать продовольствие и нефтепродукты из-за Украины

Сербия начала экстренно закупать продовольствие и нефтепродукты из-за кризиса на Украине. Об этом в эфире Prva Srpska Televizija заявил президент страны Александар Вучич, передает ТАСС.

«Когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит», — объяснил он. По его словам, у него голова взрывается от того, что надо найти не предусмотренные бюджетом деньги и решить вопрос закупки нефтепродуктов в крупных объемах.

«Мы сегодня экстренно заказали десять миллионов килограммов соли, один миллион килограммов фасоли, столько же гороха. Возьмем 30 миллионов килограммов муки», — перечислил он.

8 февраля Вучич указал, что Белград исходит из самого плохого сценария украинского конфликта и старается обеспечить свои резервы, в том числе запасы продовольствия. Тем не менее, он выразил надежду на мирное решение проблемы совместными усилиями России и США, так как в этом случае он не будет опасаться за будущее своей страны и континента, Сербия достигнет значительных результатов, а у населения появятся большие надежды. «Единственное, что нам здесь может помешать, это большой мировой кризис. Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным», — подчеркнул Вучич.

