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Вучич выразил надежду на мирное решение мирового кризиса Россией и США

Президент Сербии Вучич надеется на мирное решение мирового кризиса усилиями России и США
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич в эфире канала «ТВ Хепи» выразил надежду на мирное решение мирового кризиса совместными усилиями России и США. Его слова приводит ТАСС.

Лидер заявил, что в этом случае он не будет опасаться за будущее своей страны и континента. Он отметил, что Сербия достигнет значительных результатов, у населения появятся большие надежды.

«Единственное, что нам здесь может помешать, это большой мировой кризис. Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным», — подчеркнул Вучич.

Глава государства добавил, что Сербия исходит из самого плохого сценария и старается обеспечить свои резервы, в том числе запасы продовольствия.

Ранее Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис в Европе вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.

Марина Совина
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