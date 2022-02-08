Вучич выразил надежду на мирное решение мирового кризиса Россией и США

Президент Сербии Александар Вучич в эфире канала «ТВ Хепи» выразил надежду на мирное решение мирового кризиса совместными усилиями России и США. Его слова приводит ТАСС.

Лидер заявил, что в этом случае он не будет опасаться за будущее своей страны и континента. Он отметил, что Сербия достигнет значительных результатов, у населения появятся большие надежды.

«Единственное, что нам здесь может помешать, это большой мировой кризис. Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным», — подчеркнул Вучич.

Глава государства добавил, что Сербия исходит из самого плохого сценария и старается обеспечить свои резервы, в том числе запасы продовольствия.

Ранее Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис в Европе вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.

