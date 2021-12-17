Вучич назвал виновных в европейском энергетическом кризисе

Подорожание электроэнергии и энергетический кризис в Европе вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу ТВ Пинк, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в Европейском союзе и на мировом рынке наступил «ад» благодаря безответственным политикам из Европы. «Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1 700 долларов за 1 тысячу кубометров газа», — заявил он.

«Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили 8,6 миллиона евро для Сербии ежедневно», — заявил сербский лидер.

Вучич также несколько раз повторил, что начался из-за «глупых политических историй в Европе». «Из-за "Северного потока", которого еще шесть месяцев не будет, ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже», — подчеркнул глава Сербии, отметив, что его страну спасло то, что она построила по своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.

Ранее Вучич заявил об обещании главы «Газпрома» Алексея Миллера не оставить Сербию без газа. Он также отметил, что европейские страны не запускают газопровод из-за давления со стороны США. По его словам, в настоящий момент Европе не хватает 70 миллиардов кубометров газа, при этом 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по «Северному потоку-2».