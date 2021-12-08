Президент Сербии рассказал об обещании главы «Газпрома»

Президент Сербии Александр Вучич заявил об обещании главы «Газпрома» Алексея Миллера не оставить Сербию без газа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сербский лидер рассказал о «выдавливании» России с рынка природного газа в Европе. По его словам, в настоящий момент Европе не хватает 70 миллиардов кубометров газа, при этом 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по «Северному потоку-2». Тем не менее, европейские страны не запускают газопровод из-за давления со стороны США, отметил Вучич.