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Президент Сербии рассказал об обещании главы «Газпрома»

Президент Сербии Вучич: глава «Газпрома» Миллер пообещал не оставить Сербию без газа

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил об обещании главы «Газпрома» Алексея Миллера не оставить Сербию без газа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сербский лидер рассказал о «выдавливании» России с рынка природного газа в Европе. По его словам, в настоящий момент Европе не хватает 70 миллиардов кубометров газа, при этом 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по «Северному потоку-2». Тем не менее, европейские страны не запускают газопровод из-за давления со стороны США, отметил Вучич.

Марина Совина
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