Вучич рассказал о «выдавливании» России с рынка природного газа в Европе

Вучич: Россию пытаются выдавить с рынка газа в Европе, в том числе с «Северным потоком-2»

Президент Сербии Алексаднр Вучич заявил, что Россию выдавливают с рынка природного газа, в том числе с газопроводом «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, в настоящий момент Европе не хватает 70 миллиардов кубометров газа, при этом 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по «Северному потоку-2». Тем не менее, европейские страны не запускают газопровод из-за давления со стороны США, отметил Вучич. «У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно — их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе», — объяснил президент.

Помимо этого, сербский лидер отметил, что стране во время кризиса помогло завершение строительства газопровода из Болгарии в Венгрию, по которому пошло топливо из «Турецкого потока». Он подчеркнул, что теперь Белграду есть, откуда получать газ.

Ранее Вучич рассказал, что Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях. «Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич.

25 ноября Вучич провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

