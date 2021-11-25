Экономика
 
Последние новости
В шахте в Кузбассе найдены тела троих спасателей
Акции «Тинькофф» взлетели
Премьер Польши назвал Китай труднейшим вызовом десятилетия для России
Инстасамку обвинили в пропаганде проституции среди детей 
17 россиян задержали из-за мошенничества с недвижимостью на 140 миллионов рублей
Пост Володина о QR-кодах стал самым популярным в Telegram
Борцы за спасение планеты поддержали США и КНР в «нефтяной войне» против России
Ценам на автомобили предсказали рост
iPhone 12 рекордно подешевел в России
В шахте в Кузбассе потеряли связь со спасателями
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия согласилась на «исключительную» цену на газ для Сербии

Президент Сербии Вучич: Россия будет поставлять газ в Сербию на исключительных условиях
Перейти в «Мою Ленту»
Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях, сообщил глава сербского государства Александр Вучич. Его заявления цитирует ТАСС. В следующие шесть месяцев стоимость газа для Сербии будет составлять 270 долларов, уточнил президент страны.

Котировки TTF1! от TradingView

25 ноября Вучич проводил в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич.

В середине месяца он говорил, что Белград планирует увеличить закупки природного газа в России до трех миллиардов кубометров в год. Он уточнял, что хочет решить с российской стороной ряд вопросов, они касаются цены газа, объемов, сроков действия договора и его гибкости.

В октябре Вучич рассказывал, что попросил у Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны. Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров газа по трубе через Украину и Венгрию. Вучич указывал, что низкая цена на газ имеет решающее значение для Сербии, и заявлял о большом значении переговоров в Москве. «Я сказал, что еду в Москву, и вернусь, как принято говорить, или со щитом, или на щите», — говорил он сербским СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
00:23Сегодня

В Великобритании несуществующие компании получили миллионы долларов

17:0624 ноября

МВД выявило цель смены руководства в ставропольском колхозе «Россия»

16:2324 ноября

Филиал «Газпрома» заказал через госзакупки элитный алкоголь

Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
13:41Сегодня

Альфа-Банк признан лучшим по клиентскому сервису в Восточной Европе

16:0824 ноября

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

16:0724 ноября

Главу одной из компаний «Газпрома» задержали

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
23:5323 ноября

В Белом доме оценили план выпуска дополнительных запасов нефти

16:0624 ноября

Число премиальных клиентов «СберПервого» превысило 100 тысяч

15:5824 ноября

Акции важнейшего банка в мире упали в цене после шутки о коммунизме

Россия
Российских студентов пообещали отчислить за отвод глаз от монитора
«Случилось почти чудо»
В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог
Первый российский регион высказался против законопроекта о QR-кодах
Шахтеры погибли при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
 
Синоптики предупредили москвичей о морозах в декабре
«Будем ездить на картошку»
 
В Госдуме рассказали о специально инфицирующих себя антиваксерах
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
В Госдуме назвали главными союзниками России «матушку-нефть» и «батюшку-газ»
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Мишустин обвинил Запад в конкуренции не по правилам
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
ВТБ признан «платиновым» ESG-работодателем
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Уровень долговой нагрузки россиян достиг рекорда
Все материалы
Силовые структуры
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей
Развод и девичья фамилия.
Адель выпустила первый альбом за шесть лет. Почему теперь ее называют главной певицей планеты?
Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками
Американский папаша.
Уилл Смит сыграл отца самых титулованных спортсменок мира. Почему он заслужил «Оскар»?
Долина рассказала о застолье с Путиным
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
В Москве подвели итоги Лаборатории современного искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о запрете на тренировки детей непривитых родителей опровергли
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Трех блогеров приговорили к тюремному заключению за пранк
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Россия представит декларацию против использования интернета террористами
Новая «Матрица».
Как виртуальная реальность изменит привычный мир, поможет лечить болезни и создаст новую вселенную?
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Все материалы
Kia улучшила российские Seltos и Picanto
Автосалон в Лос-Анджелесе: куча электромобилей и пара «уазиков»
Как изменился один из главных автосалонов Америки
В России начали принимать заказы на новый премиум-кроссовер Exeed
Лучшие из лучших: «Автомобили года» со всего мира
Автомобили, признанные лучшими в разных странах за последние пять лет
Новый Suzuki SX4 сменил название и дизайн
Внедорожники, которые навсегда попрощались со здравым смыслом
Арабский трехосник, SUV-стелс и суперкар с гусеницей
Nissan будет выпускать X-Trail старого и нового поколения одновременно
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Город-герой Тула.
Как оборона города привела к провалу немецкого наступления на Москву?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В челябинском баре повесят столетний наличник
В Иркутске открылась международная туристическая выставка
Зеленодольский завод сдаст шесть кораблей до конца 2021 года
Все материалы