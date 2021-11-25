Россия согласилась на «исключительную» цену на газ для Сербии

Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях, сообщил глава сербского государства Александр Вучич. Его заявления цитирует ТАСС. В следующие шесть месяцев стоимость газа для Сербии будет составлять 270 долларов, уточнил президент страны.

25 ноября Вучич проводил в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич.

В середине месяца он говорил, что Белград планирует увеличить закупки природного газа в России до трех миллиардов кубометров в год. Он уточнял, что хочет решить с российской стороной ряд вопросов, они касаются цены газа, объемов, сроков действия договора и его гибкости.

В октябре Вучич рассказывал, что попросил у Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны. Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров газа по трубе через Украину и Венгрию. Вучич указывал, что низкая цена на газ имеет решающее значение для Сербии, и заявлял о большом значении переговоров в Москве. «Я сказал, что еду в Москву, и вернусь, как принято говорить, или со щитом, или на щите», — говорил он сербским СМИ.