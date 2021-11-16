Сербия захотела покупать больше российского газа

Власти Сербии хотят увеличить закупки природного газа в России до трех миллиардов кубометров в год, сказал президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Сейчас наши резервы — 161 миллион кубометров. С большой и страшной скоростью тратим то, что мы собирали», — отметил он. Вучич хочет решить с российской стороной ряд вопросов, они касаются цены газа, объемов, сроков действия договора и его гибкости.

Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.

На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около четырех миллиардов кубометров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Вучич попросил у президента России Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны.