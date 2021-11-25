Раскрыты темы переговоров Путина и Вучича в Сочи

Президенты России и Сербии Путин и Вучич обсудят политические, торговые и культурные темы

Переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича состоятся 25 ноября в Сочи. На них будут рассмотрены темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны обсудят борьбу с коронавирусом и ситуацию на Балканах, в том числе урегулирование в Косово. Еще одним важным вопросом станет цена на газ для Сербии. Белград надеется на особое отношение Москвы из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, несмотря на давление НАТО.

Еще одной темой переговоров станут поставки российской вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт», обсуждение ведется с февраля 2021 года. В настоящее время проводится процедура регистрации препарата в Сербии.

Ожидается, что Путин и Вучич подпишут ряд соглашений о повышении товарооборота между странами. Ключевым документом станет стратегическая сербско-российская программа экономического развития с 2021 по 2026 годы.

16 ноября сербский президент заявил, что Белград хочет увеличить закупки российского газа до трех миллиардов кубометров в год. Он отметил, что хочет решить с российской стороной ряд вопросов, они касаются цены газа, объемов, сроков действия договора и его гибкости.

Вучич также подчеркнул, что экономические успехи Сербии стали возможными благодаря дружбе с Россией и Китаем. Он назвал отношение Кремля к его стране точным и корректным.

