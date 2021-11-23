Вучич назвал дружбу с Россией причиной экономических успехов Сербии

Экономические успехи Сербии стали возможными благодаря дружбе с Россией и Китаем. Таким образом причины развития страны объяснил сербский президент Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы построили за последние семь лет больше больниц, чем за предыдущие 70, за последние два года, 2020-2021, у нас самые высокие показатели экономического роста в стране, около 6,7 процента. У некоторых минус 5 процентов, а у нас плюс 7,5 процента, 7,6 процента экономический рост», — заявил президент. Он также отметил, что огромные инвестиции в национальную экономику приходят из Евросоюза.

Однако, по его словам, политика Сербии должна быть независимой и суверенной. «Сербская политика никогда не может быть враждебной по отношению к Российской Федерации. Я открыто об этом говорю и всем в мире говорю об этом, я никогда этого не скрывал», — добавил Вучич. Он назвал отношение Кремля к Сербии точным и корректным.

16 ноября сербский президент заявил, что Белград хочет увеличить закупки российского газа до трех миллиардов кубометров в год. Вучич отметил, что хочет решить с российской стороной ряд вопросов, они касаются цены газа, объемов, сроков действия договора и его гибкости.