Вучич рассказал о Путине как учителе

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

По его словам, Путин является силой России. «Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», — сказал сербский лидер. Вучич добавил, что всегда может многое услышать и многому научиться у него.

Ранее Вучич назвал Путина «абсолютным делателем королей». Он пояснил, что использовал такой эпитет, поскольку российский лидер может влиять, кому и по какой цене продавать газ в Европе.