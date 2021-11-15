ЕС признает COVID-сертификаты Грузии, Сербии и Молдавии

Евросоюз (ЕС) будет признавать COVID-сертификаты Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии пишет РИА Новости.

«Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза», — приводит агентство текст заявления.

Всего ЕС признает сертификаты 49 третьих стран и территорий. В этот список в октябре добавили Армению и Великобританию.

Ранее в ноябре стало известно, что российские футбольные болельщики, посещающие отборочные матчи чемпионата мира, смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Для этого нужно предоставить национальный сертификат на английском языке о полной вакцинации. При этом, помимо зарегистрированных в ЕС препаратов, в одобренный список попал российский «Спутник V».