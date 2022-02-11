МИД обвинил Запад в информационной атаке против России

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что страны Запада ведут скоординированную информационную атаку против Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД считают, что лидеры западных стран в сговоре со СМИ нагнетают напряженность вокруг ситуации на Украине, чтобы дискредитировать справедливые требования РФ по гарантиям безопасности. «По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», — написали в пресс-службе.

5 февраля американское информагентство Bloomberg по ошибке опубликовало новость с заголовком о «вторжении» России на Украину. Позднее материал пропал с сайта, а агентство принесло извинения за ложные данные.

Немецкая газета Bild также подготовила материал, в котором рассказывается якобы об «официальных планах российских властей» по проведению полномасштабного вторжения в республику. В статье было написано, что там хотят поставить «марионеточное правительство». В посольстве России в ФРГ назвали материал «странной смесью спекуляций и слухов».