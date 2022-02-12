Посол России прокомментировал высказывания США о скором вторжении на Украину
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал высказывания советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о скором вторжении Москвы в Киев. Его слова приведены на странице посольства в Facebook.
Антонов уличил Салливана в попытке повысить градус пропагандистской кампании против России и сформировать убеждение общественности о неминуемой агрессии. «Ремарки Салливана выдержаны в алармистском ключе», — отметил посол.
Ранее Салливан рассказал об уверенности Белого дома в скором вторжении РФ. В американской администрации считают, что нападение на Украину «может начаться в любой момент», в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Помощник президента США не стал раскрывать подробности информации, якобы полученной от разведки.