«Газпром» сорвал торги по транзиту газа через Польшу и Украину

Аукционы на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» и на дополнительные мощности при поставках через газотранспортную систему (ГТС) Украины не состоялись. Об этом со ссылкой на данные платформ RBP и GSA сообщает РИА Новости.

После срыва торгов на второй и третий квартал «Газпром», единственный возможный поставщик, отказался бронировать и поставки в марте. Однако в настоящее время у российской компании остается возможность заказать прокачку на конкретные сутки.

В ходе торгов Оператор ГТС Украины предлагал купить 15 миллионов кубометров в сутки в дополнение к 109 миллионам по пятилетнему контракту. Польша предлагала мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в сутки. Прокачка через газопровод «Ямал-Европа» в сторону Германии остановилась еще 21 декабря, с того момента поставки ведутся только в обратном направлении. При этом в январе «Газпром» забронировал прокачку, но так и не воспользовался своим правом.

В начале недели стоимость газа в Европе резко выросла на фоне сообщений западных СМИ о готовящемся вторжении России на Украину. В субботу, 12 февраля, Politico сообщило, что операция начнется 16-го числа, но позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне нет точной информации о дате нападения, однако оно может случиться до конца Олимпиады.

Между тем «Газпром» сообщил, что по состоянию на 12 февраля европейские газохранилища заполнены только на треть. Потребители уже истратили около 90 процентов всего газа, закачанного в летний период.