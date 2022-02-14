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В европейских хранилищах почти не осталось газа

«Газпром»: в европейских ПХГ осталось менее 10 процентов от закачанного летом газа

Фото: Christian Charisius / Reuters

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось менее 10 процентов от закачанного летом газа, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале. Общий уровень заполненности ПХГ Европы – меньше 34 процентов.

По данным на 12 февраля, объем газа в ПХГ на 22,9 процента (на 9,9 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего уровня. Отобрано уже 90,8 процента (43,4 миллиарда кубометров) от объема, закачанного в летний сезон. Подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две третьих.

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С 11 января уровень запасов в европейских хранилищах перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 12 февраля запасы почти на один миллиард кубометров ниже минимального показателя на эту дату. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта-середины апреля, отметили в компании.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 12 февраля она упала до 10,8 миллиарда кубометров. Это на 45,8 процента (на 9,1 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году.

Между тем цены на газ в Европе взлетели. На открытии торгов 14 февраля стоимость поднималась на 13,7 процента, выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Это происходит на фоне многочисленных сообщений о якобы скором вторжении России на Украину и призывов ряда стран к своим гражданам покинуть республику.

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Мария Строителева
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