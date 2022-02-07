«Газпром» проигнорировал предложение Украины увеличить транзит

Аукцион по бронированию дополнительных мощностей на прокачку газа в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки по газотранспортной системе (ГТС) Украины в Европу во втором и третьем квартале 2022 года закончился безрезультатно. «Газпром», выступающий в качестве единственно возможного покупателя, проигнорировал торги, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы RBP.

Данные GSA Platform указывают, что аналогичным образом российский поставщик повел себя в отношении предложения на транзит газа в тот же период по газопроводу «Ямал-Европа», который идет через Белоруссию и Польшу. Варшава предлагала мощность на своем участке в 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, но не получила реакции.

Такой результат торгов не означает, что поставок по этим маршрутам не будет. Позднее «Газпром», несмотря на нынешний отказ, еще может закупить мощности на более короткие сроки, в том числе на части суток.

Кроме того, даже бронирование не означает, что транзит начнется. Так, российская компания забронировала мощности «Ямал-Европа» на январь и на один из прошедших февральских дней, но так и не возобновила прокачку, остановленную 21 декабря.

Польша продает через краткосрочные контракты весь возможный объем транзита. Долгосрочный контракт с Украиной предусматривает гарантированные поставки 40 миллиардов кубометров газа в год или 109 миллионов кубометров в сутки. Несмотря на обязанность платить за такую мощность, «Газпром» в последние месяцы не выбирает ее. Так, за январь поставки составили только 1,6 миллиарда, то есть в два раза меньше предоплаченного объема.