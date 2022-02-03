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Польша не дождалась транзита «Газпрома»

Газопровод «Ямал-Европа» возобновил прокачку в реверсном направлении

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вечером в среду, 2 февраля, прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» началась в направлении из Германии в Польшу. Магистраль вернулась к реверсу после того, как польская сторона не дождалась возобновления транзита из России. Об этом со ссылкой на данные операторов газотранспортных сетей сообщает РИА Новости.

«Газпром» остановил поставки по маршруту 21 декабря 2021 года, на фоне рекордного роста биржевых цен на газ в Европе. Позднее он забронировал транзит на январь, но не прокачал ни одного кубометра.

Во вторник, 1 февраля, российская компания оплатила поставки 12,53 миллиона кубометров утром следующего дня. Чтобы выполнить заказ, польский оператор остановил перекачку топлива из Германии, но «Газпром» продолжил игнорировать маршрут. По данным немецкого оператора Gascade, после возобновления реверс составляет около 150 тысяч кубометров в час.

Компания традиционно не комментирует детали поставок газа в регион, ограничиваясь указанием, что исполняет все заключенные контракты, а претензий от клиентов не поступало.

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Газопровод «Ямал-Европа» наряду с «Северным Потоком», «Турецким потоком» и газотранспортной системой Украины является одним из главных маршрутов для поставок российского газа в Европу. О возможности его остановки заговорили на фоне миграционного кризиса на белорусской границе. Президент республики Александр Лукашенко грозил перекрыть поставки, и хотя Кремль указывал, что не верит в такое развитие событий, фактически газ в Европу начал идти в других направлениях.

Так, 1 февраля «Газпром» в два раза увеличил уровень прокачки через Украину по сравнению со средним уровнем января. Заявка составила до 108 миллионов кубометров в сутки.

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Платон Щукин
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