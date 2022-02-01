«Газпром» в два раза увеличил транзит газа через Украину

Заявка «Газпрома» на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 108 миллионов кубометров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Оператора ГТС Украины. Это в два раза больше средней прокачки за январь.

В январе транзит газа через Украину в среднем был 54 миллиона кубометров в сутки (минимум 43 миллиона и максимум 74 миллиона кубометров). Это в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом. 31 января показатель составил 64,6 миллиона кубометров (за день увеличился в 1,7 раза). При этом, по состоянию на 1 февраля, «Газпром» не бронировал мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник, 31 января, подешевели на 6,5 процента к расчетной цене пятницы — примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров.

Российско-украинский кризис может привести к тому, что цены на газ достигнут рекордных значений, заявили ранее аналитики Capital Economics. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке.