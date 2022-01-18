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Ценам на газ пообещали рекордный рост из-за России и Украины

Capital Economics: кризис между РФ и Киевом может спровоцировать рекордный рост цен на газ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российско-украинский кризис может привести к тому, что цены на газ достигнут рекордных значений. Такой исход пообещали аналитики Capital Economics. На публикацию на сайте исследовательской компании обратил внимание Forbes.

Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Подобный исход возможен, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.

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Как сказал экономист Capital Economics по развивающимся рынкам Уильям Джексон, в таком случае некоторым странам Восточной Европы, которые сильно зависят от российского газа, в итоге придется нормировать его потребление. В разговоре с CNBC эксперт по энергетике Дэн Ергин уточнял, что цены могут вырасти даже выше прошлогодних максимумов. «Нарастание напряженности между Россией и Украиной нависает над рынком, особенно с учетом того, что Россия обеспечивает около 35 процентов газа в Европе», — прокомментировал он.

Ранее в январе «Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки. Во время торгов во вторник, 18 января, цены на газ в Европе упали на 100 долларов — до 878 долларов за тысячу кубометров. Максимальная в истории стоимость газа в Европе была зафиксирована 21 декабря — 2190,4 доллара.

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Платон Щукин
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