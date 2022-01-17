Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу и Украину

«Газпром» не стал бронировать на февраль 2022 года дополнительный транзит через Украину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита через Польшу, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки.

Также российская компания не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в феврале. «Оператор ГТС Украины» предлагал транзитные мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров через станцию «Сохрановка».

Котировки TTF1! от TradingView

При этом, по данным «Интерфакса» среднесуточная добыча газа «Газпромом» в начале января выросла на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Текущий уровень добычи оказался выше 1540 миллионов кубометров в сутки. Однако на рынках сбыта «Газпрома» наблюдаются мягкие погодные условия. В России в январе погода на 4 градуса теплее, чем годом ранее, в Европе — почти на 2 градуса. «Газпром» в период с 1 по 15 января уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1 процента, до 5,4 миллиарда кубометров.

Ранее Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Европе посоветовали изменить стратегию хранения газа
Подключать российские дома к электричеству решили по-новому
Психологи назвали способы обезопасить себя во время первого свидания
Сын Куравлева рассказал о состоянии актера
В Казахстане мэра города арестовали за пьяное вождение
Столтенберг объяснил расширение НАТО агрессивными действиями России
Российский депутат назвал школьника с длинными волосами слизняком
В офисе Зеленского обвинили Порошенко в экзальтации
Глава МИД Германии собралась на передовую в Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter