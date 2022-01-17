«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу и Украину

«Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита через Польшу, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки.

Также российская компания не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в феврале. «Оператор ГТС Украины» предлагал транзитные мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров через станцию «Сохрановка».

При этом, по данным «Интерфакса» среднесуточная добыча газа «Газпромом» в начале января выросла на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Текущий уровень добычи оказался выше 1540 миллионов кубометров в сутки. Однако на рынках сбыта «Газпрома» наблюдаются мягкие погодные условия. В России в январе погода на 4 градуса теплее, чем годом ранее, в Европе — почти на 2 градуса. «Газпром» в период с 1 по 15 января уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1 процента, до 5,4 миллиарда кубометров.

Ранее Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.