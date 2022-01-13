Хранилища газа в Европе опустели более чем наполовину

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе опустели более чем наполовину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам газовых суток 12 января (на утро четверга) общий уровень запасов в европейских подземных хранилищах опустился до рекордных 49,33 процента, что на 16 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Ниже всего уровень запасов в ПХГ Австрии (31 процент) и Нидерландов (33 процента). На Украине показатель опустился до 26 процентов.

Причиной такого падения стал сильный отбор, к которому владельцы запасов приступили с началом новой рабочей недели. По данным GIE, сейчас отбор в два раза превосходит средние значения, характерные для этих дней последние пять лет.

По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, в европейских хранилищах сейчас содержится 53 миллиарда кубометров активного газа. При нынешнем уровне поставок российского газа к концу марта запасы в ПХГ Европы упадут ниже 15 миллиардов кубометров. Но холодная зима может добавить к спросу еще около десяти миллиардов кубометров.

«Этим летом для восполнения запасов Европе надо будет еще на 20-25 миллиардов кубометров больше газа, чем в 2021 году, и без запуска "Северного потока-2" региону не избежать повторения газового кризиса», — уверены аналитики Wood Mackenzie.

Ранее аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов спрогнозировал сроки исчерпания запасов газа в Европе. По его данным, накопленного газа европейским странам должно хватить для прохождения зимнего сезона или завершения холодов.