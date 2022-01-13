Названы сроки исчерпания запасов газа в Европе

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы. по состоянию на 10 января (последние данные Gas Infrastructure Europe), опустились до 55 миллиардов кубометров, что составляет 50,9 процента их объема. Это минимальный за последние десять лет объем, однако его должно хватить для прохождения зимнего сезона или завершения холодов. Такой прогноз дал аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, пишут «Ведомости».

При этом он указал, что ситуацию нельзя назвать катастрофой. В декабре и январе средний суточный показатель отбора газа из хранилищ составлял 540 миллионов кубометров в сутки. Даже если он повысится до миллиарда кубометров, что происходит при сильных морозах, Европа дотянет на накопленном газе как минимум до середины марта.

Если же отбор сохранится на текущем уровне, то газа хватит на 110 дней, то есть до мая, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. В то же время, подчеркнул он, опустевшие к лету хранилища будут означать высокий спрос на газ и сохранение цен на него в течение всего года.

Капитонов добавил, что нынешняя ситуация лишь немногим хуже той, что складывалась зимой 2017-2018 годов. Тогда на 10 января в европейских ПХГ оставалось 60 миллиардов кубометров. К окончанию отопительного сезона хранилища были заполнены на 18 процентов.

На положение дел могут сильно повлиять действия поставщиков, то есть «Газпрома», и продавцов сжиженного природного газа (СПГ). Российская компания пока не проявляет никакой активности на спотовом рынке, ограничиваясь исполнением долгосрочных контрактов. А вот поставки СПГ в Европу резко выросли — до второго за десять лет результата.

По мнению Капитонова, важной для рынка будет вторая половина 2022 года, когда в США введут в эксплуатацию новые мощности по сжижению газа. Не исключено, что в эти сроки российский газопровод «Северный поток-2» получит разрешение на эксплуатацию. Конкуренция между поставщиками может поспособствовать снижению цен на газ.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что причиной газового кризиса в Европе являются действия России, которые выражаются в намеренном сдерживании поставок. По его мнению, российская компания при желании легко могла нарастить прокачку.