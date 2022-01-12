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Россию обвинили в газовом кризисе в Европе

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в обострении газового кризиса в Европе

Фото: Christian Charisius / Reuters

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в обострении газового кризиса в Европе за счет намеренного сдерживания поставок. Его слова приводит Financial Times.

«Мы считаем, что из-за действий России на европейском газовом рынке присутствуют сильные элементы напряженности», — отметил Бироль, добавив, что действия Москвы совпали по времени с периодом геополитической напряженности вокруг Украины.

По мнению Бироля, «Газпром» мог бы при желании увеличить поставки как минимум на треть от реальных объемов. Также глава МЭА заявил, что именно действия российского концерна стали основной причиной дефицита газа в европейских хранилищах: в настоящее время они заполнены на 50 процентов, а не на 70, как обычно.

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В заключение Бироль посоветовал европейским странам, включая Великобританию, готовиться к будущим кризисам на газовом рынке. Во избежание последствий им стоит создавать собственные запасы и дополнительные хранилища.

В свою очередь российские власти в лице профильного вице-премьера Александра Новака считают ответственными за сложившуюся на европейском газовом рынке ситуацию компании региона, отказавшиеся от инвестиций в собственную добычу и заключения долгосрочных контрактов с Россией.

Ситуация на европейском газовом рынке осложнилась в конце августа, когда на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое снизился объем экспорта топлива в Европу. В результате в условиях низкого уровня заполненности хранилищ стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах в пиковые моменты достигала 1200 долларов.

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Платон Щукин
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