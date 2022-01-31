Цена на газ в Европе снизилась

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник, 31 января, подешевели на 6,5 процента к расчетной цене пятницы — примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, и в первые часы торгов показатель снижался вплоть до 989 долларов.

В середине дня цена поднялась до 1000-1020 долларов, однако ближе к концу торгов снова начала снижаться. В последние 1-1,5 часа торгов стоимость колебалась уже в пределах 970-990 долларов.

Российско-украинский кризис может привести к тому, что цены на газ достигнут рекордных значений, заявили ранее аналитики Capital Economics. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Это возможно, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.