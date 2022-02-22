В Кремле понадеялись на временный характер запрета «Северного потока-2»

Решение Германии приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2» в связи признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вызывает в Кремле сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, российская сторона надеется, что решение о запрете носит временный характер и в перспективе трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию, все-таки будет запущен.

Песков подчеркнул, что Москва считает «Северный поток-2» сугубо экономическим и коммерческим проектом, который реализуется в рамках взаимной выгоды России и ЕС, в нем заинтересованы как поставщики, так и получатели. Политическую составляющую маршрута, в которой уверены европейские власти, пресс-секретарь главы государства отверг.

О срочной приостановке сертификации 22 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что европейское сообщество не может принять и примириться с позицией России по поводу ДНР и ЛНР, поэтому вынуждено реагировать. Позднее глава Минэкономики ФРГ Робер Хабек подчеркнул, что Европа должна стремиться искать другие источники природного газа, так как больше не может доверять поставкам из России.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) подтвердило, что заключение в рамках процесса сертификации газопровода отозвано. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект заморожен.

Документ о признании Россией ДНР и ЛНР в качестве независимых образований президент Владимир Путин подписал накануне, 21 февраля. Во вторник его ратифицировали обе палаты российского парламента, а также главы республик.