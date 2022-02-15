В Госдуме заявили о готовноcти россиян отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса

Россияне готовы на понижение уровня жизни вследствие санкций, которые могут быть наложены из-за признания Донбасса. Таким мнением на заседании парламента, трансляция которого ведется на YouTube-канале РБК, поделился депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил он.

Эти слова прозвучали в ответ на вопрос представителя партии «Новые люди» Антона Ткачева, усомнившегося в том, что жители России готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради перспективы признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).