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В Госдуме заявили о готовноcти россиян отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса

Депутат КПРФ Тайсаев заявил, что россияне готовы отказаться от зарплаты ради признания ДНР
Казбек Тайсаев

Казбек Тайсаев. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россияне готовы на понижение уровня жизни вследствие санкций, которые могут быть наложены из-за признания Донбасса. Таким мнением на заседании парламента, трансляция которого ведется на YouTube-канале РБК, поделился депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил он.

Эти слова прозвучали в ответ на вопрос представителя партии «Новые люди» Антона Ткачева, усомнившегося в том, что жители России готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради перспективы признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Роман Кирьянов
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