В Госдуме проголосовали за передачу Путину обращения о признании ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

За проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. Вместе с тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должны направить в МИД для проведения консультаций.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».