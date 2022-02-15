Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме проголосовали за передачу Путину обращения о признании ДНР и ЛНР

Депутаты ГД проголосовали за немедленное обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

За проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. Вместе с тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должны направить в МИД для проведения консультаций.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме проголосовали за передачу Путину обращения о признании ДНР и ЛНР
Кремль прокомментировал отказ Шольца сдать российский тест на COVID-19
YouTube заблокировал аккаунт главного телеканала ДНР
Кремль прокомментировал эвакуацию дипломатов из Киева
Житель Подмосковья сделал предложение возлюбленной в автобусе
Сенат США отложил проект санкций против России
Певица Maruv объявила о беременности
Латыпов извинился перед болельщиками после бронзы на Олимпиаде в Пекине
Познер назвал нового вероятного президента Франции
Норвежский биатлонист-чемпион поддержал упустившего золото в эстафете Латыпова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.