Кремль ответил на вопрос об официальных решениях по признанию ДНР и ЛНР

Официальных решений о возможном признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пока не принималось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что пока у Кремля нет четкой позиции на счет условий, при которых Москвы может признать республики. По его словам, официальных дискуссий на эту тему пока не велось.

Песков добавил, что по его мнению, российское общество крайне неравнодушно к происходящему в Донецке и Луганске. Но Москва остается верной Минским соглашениям, согласно которым которым конфликт на Донбассе рассматривается как происходящий на востоке Украине.

Обсуждение вопроса в Госдуме, по его словам, отражает царящие в обществе настроения по этому вопросу, так как «народные избранники отражают мнение людей, мнение народа».

Во вторник, 15 февраля, Госдума одобрила проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. По итогам рейтингового голосования был принят вариант документа, предложенный КПРФ. Согласно ему, обращение должно быть напрямую передано президенту Владимиру Путину без консультаций в МИДе.