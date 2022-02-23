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МИД России пообещал сильный ответ на новые санкции США

МИД РФ: Москва даст сильный ответ на новые санкции со стороны Вашингтона

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) России пообещало, что Москва даст сильный ответ на новые санкции США. Соответствующее обращение появилось на сайте министерства.

«Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов. Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что США по-прежнему верят в однополярный мир и считают, что имеют право навязывать всем собственные правила миропорядка. В МИД России обещают, что Вашингтон получит не обязательно симметричный, но «выверенный и чувствительный» ответ.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

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Евгений Шульгин
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