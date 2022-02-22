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Раскрыта дата введения санкций Евросоюза против России

Постпредство Франции при ЕС заявило, что санкции против РФ вступят в силу днем 23 февраля

Фото: Yves Herman / Reuters

Постоянные представители Европейского союза (ЕС) согласовали необходимые документы для введения санкций против России, признавшей Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), заявило постпредство Франции при ЕС в публикации в социальной сети Twitter.

Отмечается, что постпреды Евросоюза обсудили юридические предложения по санкциям, которые разработали внешнеполитическая служба и Европейская комиссия. В ночь на 23 февраля документ пройдет техническую и юридическую сверку. Представительство Франции также раскрыло дату введения ограничений: ожидается, что это произойдет днем 23 февраля.

«Окончательное утверждение ожидается завтра утром, после чего последует публикация в официальном журнале ЕС в течение дня. Санкции вступят в силу сразу после их публикации в журнале», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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