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14:29, 8 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко размялся на чурках в Москве

«Пул Первого»: Лукашенко размялся рубкой дров перед встречей с Путиным

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко размялся рубкой дров перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как пишет канал, Лукашенко «размялся на чурках» перед заседанием Совета глав государств СНГ в Москве. На опубликованном фото можно увидеть разрубленные березовые поленья.

«Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве!» — добавили авторы канала.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил субкультуру квадроберов с армянской делегацией перед встречей Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Представители армянской стороны признались, что не слышали об этом явлении.

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      Юрий Леонов
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