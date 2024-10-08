Лукашенко размялся на чурках в Москве

«Пул Первого»: Лукашенко размялся рубкой дров перед встречей с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко размялся рубкой дров перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как пишет канал, Лукашенко «размялся на чурках» перед заседанием Совета глав государств СНГ в Москве. На опубликованном фото можно увидеть разрубленные березовые поленья.

«Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве!» — добавили авторы канала.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил субкультуру квадроберов с армянской делегацией перед встречей Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Представители армянской стороны признались, что не слышали об этом явлении.