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13:01, 28 января 2025Бывший СССР

Токаев заявил о необходимости перейти на новый уровень сотрудничества с ЕАЭС

Токаев: Казахстан должен перейти на новый уровень сотрудничества с ЕАЭС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Globallookpress.com

Казахстан должен перейти на новый уровень сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Центральной Азии в нынешних геополитических условиях. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает его пресс-служба.

«В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями (страны Центральной Азии и ЕАЭС), что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана», — передает пресс-служба слова президента.

Он добавил, что правительству республики необходимо выработать комплекс мер по развитию связей в различных областях с ЕАЭС и соседними странами. Помимо этого, республике следует держать на особом контроле ход крупных инвестиционных проектов с Россией, США, Китаем, странами Евросоюза, Ближнего Востока, Азии и другими.

Ранее Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос закрепления ответственности интернет-платформ за контент, направленный на дискредитацию власти и разжигание розни.

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