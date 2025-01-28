Токаев заявил о необходимости перейти на новый уровень сотрудничества с ЕАЭС

Токаев: Казахстан должен перейти на новый уровень сотрудничества с ЕАЭС

Казахстан должен перейти на новый уровень сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Центральной Азии в нынешних геополитических условиях. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает его пресс-служба.

«В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями (страны Центральной Азии и ЕАЭС), что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана», — передает пресс-служба слова президента.

Он добавил, что правительству республики необходимо выработать комплекс мер по развитию связей в различных областях с ЕАЭС и соседними странами. Помимо этого, республике следует держать на особом контроле ход крупных инвестиционных проектов с Россией, США, Китаем, странами Евросоюза, Ближнего Востока, Азии и другими.

Ранее Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос закрепления ответственности интернет-платформ за контент, направленный на дискредитацию власти и разжигание розни.