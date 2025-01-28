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12:41, 28 января 2025Бывший СССР

Токаев поручил изучить вопрос ответственности за дискредитацию власти

Президент Казахстана Токаев: Нужно изучить вопрос дискредитации власти
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос закрепления ответственности интернет-платформ за контент, направленный на дискредитацию власти и разжигание розни. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что государство все чаще сталкивается со случаями дезинформации, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти и разжигание розни. По словам Токаева, это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в Казахстане, поэтому нужно рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента.

Ранее оскорбившую русскоязычную жительницу Казахстана блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск по обвинению в разжигании межнациональной розни. Полиция обнародовала скриншоты переписки, в которой Орманбаева угрожает потерпевшей убийством.

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