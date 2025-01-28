Токаев поручил изучить вопрос ответственности за дискредитацию власти

Президент Казахстана Токаев: Нужно изучить вопрос дискредитации власти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос закрепления ответственности интернет-платформ за контент, направленный на дискредитацию власти и разжигание розни. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что государство все чаще сталкивается со случаями дезинформации, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти и разжигание розни. По словам Токаева, это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в Казахстане, поэтому нужно рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента.

Ранее оскорбившую русскоязычную жительницу Казахстана блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск по обвинению в разжигании межнациональной розни. Полиция обнародовала скриншоты переписки, в которой Орманбаева угрожает потерпевшей убийством.