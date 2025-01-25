В Казахстане объявили в розыск блогера за разжигание межнациональной розни

Блогера Орманбаеву объявили в розыск за оскорбления по национальному признаку

Оскорбившую русскоязычную жительницу Казахстана блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск по обвинению в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщили правоохранительные органы Алма-Аты, передает ТАСС.

Полиция Казахстана разыскивает Орманбаеву, расследуется уголовное дело. Оно было возбуждено в апреле 2024 года после заявления от русскоязычной жительницы Казахстана об угрозах и оскорблениях по национальному признаку, которые последовали со стороны блогера. Полиция также обнародовала скриншоты переписки с Орманбаевой, которая в нецензурной форме упоминает национальность потерпевшей и угрожает убийством.

Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал фейком сообщения о русофобии в стране. Он добавил, что у проживающих на территории республики русских схожий с казахами менталитет и общая история.