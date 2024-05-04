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14:54, 4 мая 2024Бывший СССР

Посол Казахстана высказался о мифической русофобии в республике

Посол Казахстана в РФ Абаев назвал мифом сообщения о русофобии в республике

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал фейком сообщения о наличии русофобии в республике. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

По его словам, русофобия в Казахстане является мифом, который «потихоньку начинает распространяться в каких-то анонимных Telegram-каналах».

«Это абсолютная чушь. Никакой русофобии в Казахстане нет. В Казахстане проживает около трех миллионов этнических русских — наших русских, наших граждан. Представьте себе, если бы была какая-то русофобия. Этого нет и быть не может. Почему? Потому что у нас есть общая история, есть схожий менталитет, в какой-то степени даже культурный код схожий», — заявил дипломат.

В интервью Абаев также опроверг сообщения о контактах между Астаной и Киевом в военной сфере. При этом он подчеркнул, что Казахстан и Россия являются союзниками.

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      Георгий Нестеров
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