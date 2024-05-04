Посол Казахстана назвал фейком контакты между Астаной и Киевом в военной сфере

Посол Казахстана Абаев назвал фейком контакты Астаны и Киева в военной сфере

Посол Казахстана в России Даурен Абаев опроверг сообщения о контактах Астаны и Киева в военной сфере. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Дипломат назвал подобные сообщения фейковыми и призвал «не верить слухам, не верить различным мифам». «Казахстан и Россия — это союзники. Наши отношения носят союзнический характер. Есть очень хорошее взаимопонимание на самом высоком политическом уровне. Все остальное надо всегда проверять», — добавил он.

В марте источник РИА Новости сообщал, что украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» ведет с Казахстаном переговоры о закупках российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. Позднее казахстанское госпредприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу Киеву боевых самолетов.