Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 4 мая 2024Бывший СССР

Посол Казахстана назвал фейком контакты между Астаной и Киевом в военной сфере

Посол Казахстана Абаев назвал фейком контакты Астаны и Киева в военной сфере

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Посол Казахстана в России Даурен Абаев опроверг сообщения о контактах Астаны и Киева в военной сфере. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Дипломат назвал подобные сообщения фейковыми и призвал «не верить слухам, не верить различным мифам». «Казахстан и Россия — это союзники. Наши отношения носят союзнический характер. Есть очень хорошее взаимопонимание на самом высоком политическом уровне. Все остальное надо всегда проверять», — добавил он.

В марте источник РИА Новости сообщал, что украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» ведет с Казахстаном переговоры о закупках российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. Позднее казахстанское госпредприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу Киеву боевых самолетов.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Появились детали хищения 2 миллиардов рублей у Минобороны. На эти деньги обвиняемые купили участки и бизнес-центр

      В Турции спрогнозировали пик инфляции

      В США сделали Украине предложение отказаться от части территорий

      Стало известно о поражении эшелона с западным вооружением на Украине

      Марьяна Ро обругала Валю Карнавал из-за пластики фразой «можно носить подгузник»

      Минобороны заявило об ударе по энергообъектам Украины в ответ на атаки по России

      14 украинских солдат сдались в плен в зоне СВО

      38 полуголых женщин задержали в Москве

      Полковник высказался о готовности НАТО к конфликту с Россией

      Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше